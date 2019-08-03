На КАД бетономешалка сломала БМВ почти пополам. Водитель легковушки погиб

Серьезная авария произошла в Ломоносовском районе Ленобласти 3 августа. О ДТП на внутреннем кольце КАД перед Ропшинским шоссе в социальных сетях рассказали очевидцы.

«Бетономешалка сломала БВМ почти пополам», — написали пользователи.

В отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что БВМ столкнулся с двигавшемся попутно КамАЗом. Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. На вид погибшему 30 лет, его личность устанавливается.