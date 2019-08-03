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Общество
03.08.2019 18:45
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Полиция отчиталась о 600 задержанных на акции за честные выборы в Москве

На несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Москве приняли участие 1500 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД столицы 3 августа.

По данным ведомства, за различные правонарушения задержано около 600 человек, то есть, почти каждый второй.

Портал «ОВД-Инфо» пишет о 685 задержанных. 

В автозаках оказались журналисты «Дождя», «Ведомостей», «Сноба» и «МБХ медиа», иностранный турист, муж члена партии «Единая Россия», а ещё российский актёр Александр Паль. Позже со словами «не смеем задерживать» Паля отпустили, об этом он сообщил в своём инстаграм.

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Во время акции сотрудник спецназа Росгвардии получил вывих руки при задержании протестующего, пишет «Медуза» со ссылкой  ТАСС. Утверждается, что участник акции «оказал активное сопротивление при задержании на Пушкинской площади». Имена сотрудника Росгвардии и участника акции не приводятся.

За некоторое время до начала акции в Москве Центральная избирательная комиссия опубликовала 14-минутное видео с разъяснениями о том, как проводилась проверка подписных листов политиков, желавших принять участие в выборах в Мосгордуму. Многих оппозиционных политиков не допустили до гонки из-за забракованных листов. 

 

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