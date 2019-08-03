На Дворцовой задержали участников акции геев

8 человек задержаны в ходе в акции протеста гей-активистов на Дворцовой площади в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщили участники. Группа помощи задержанным пишет об 11 оказавшихся в автозаках.

ЛГБТ-активисты вышли на Дворцовую площадь в пять вечера 3 августа. Они решили заявить о своих правах в форме одиночных пикетов. В рядах секс-меньшинств собралось порядка 50 человек.

Напомним, в конце июля в Северной столице была убита ЛГБТ-активистка Елена Григорьева. Обвинение предъявлено 28-летнему кладовщику Алексею Волнянко, с которым проводила свою последнюю ночь погибшая.