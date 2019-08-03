«Утонувший» детсад Матвея в Тулуне восстанавливать не будут

Детский сад в Тулуне, про который президенту Владимиру Путину рассказал 6-летний Матвей, не будут восстанавливать. Об этом 3 августа сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко. По словам чиновника, дошкольное учреждение попало в зону подтопления в градостроительном плане.

«Вчера был подписан приказ Росводресурсом нашим, которым было принято решение, что введена зона подтопления в городе Тулуне, – приводит слова Мутко РИА Новости. – И что касается "Родничка" и школы (номер 20), они попали в зону подтопления. Мы ещё раз на видео посмотрели, там практически остаётся эти два учреждения, а все рядом расселяется».

По словам Мутко, два учреждения «не имеет никакого смысла восстанавливать». В этом микрорайоне обещают уже через неделю начать строительство нового детского сада и школы. Пока же детей будут возить в другие учреждения, для чего власти купят автобусы.

Напомним, в июле в пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне приехал Владимир Путин. Среди прочих с ним поговорил ребенок, чей дом оказался разрушен. Матвей рассказал президенту про садик, который «утонул», но его «ремонтируют».