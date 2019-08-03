В Москве почти 400 задержанных. Полиция орудует дубинками, в автозак попал актёр Александр Паль

К 17.00 полиция задержала 381 человека на несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо» 3 августа.

В автозаке также оказался известный российский актёр Александр Паль. Об этом сам он рассказал в своём инстаграм.

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Задержан актёр Александр Паль!



А общее количество задержанных уже больше 380:https://t.co/9eOp2tbg4F pic.twitter.com/1DLRWcRhWO — Илья Варламов (@varlamov) 3 августа 2019 г.

«Медуза» пишет о задержании журналистов «Дождя», «Ведомостей» и «Сноба». Сотрудницу «Ведомостей» вскоре отпустили.

Кроме того, отправили в автозак председателя комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игоря Каляпина. По словам главы СПЧ Михаила Федотова, его коллега фотографировал сотрудников Росгвардии и давал интервью журналистам, после чего его задержали.

На видео, которые публикуют очевидцы с московских улиц, видно, что полиция действует жёстко, против протестующих применяют дубинки. На ранее задержанную Любовь Соболь составили протокол о нарушении участником правил публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП), — пишет «Медиазона».

Московская полиция также не пощадила ни мужа члена партии «Единой России», ни прогуливающихся иностранных туристов.