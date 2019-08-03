Оппозиционера, обругавшего со сцены Путина, простили. Единственного задержанного на митинге в Петербурге отпустили

Задержанного на митинге в Петербурге активиста Дмитрия Гусева выпустили из шестого отдела полиции. Какие-либо нарушения ему предъявлять не стали. Об этом рассказали в группе помощи задержанным 3 августа.

Гусев стал единственным, кого увезли с митинга оппозиции на площади Ленина в отдел полиции. Активист со сцены крикнул фамилию «Путин», сопроводив ее нецензурным словом. Ещё одного активиста, Дмитрия Скурихина, скандировавшего лозунг против президента, полицейские увели в автозак, но быстро отпустили.

Всего, по данным полиции, в мероприятии приняли участие 1000 человек. Корреспондент «Фонтанки» насчитал около двух тысяч.

Массовые задержания продолжаются на акции в Москве. Полиция не пощадила ни мужа члена партии «Единая Россия», ни прогуливающихся иностранных туристов.