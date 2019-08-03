Финский минный заградитель вошел в российские воды западнее Гогланда

Финский военный корабль Hаmeenmaa вошел в российские территориальные воды. Как заверили в Военно-морских силах страны, по ошибке.

По информации РИА Новости, о случившемся 1 августа стало известно только сегодня.

«Финский минный заградитель Hameenmaa, выполняя обязанности по контролю за государственной границей, вошел в территориальные воды России приблизительно на 600 метров. Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию. Финский флот начал расследование по этому вопросу», — заявили в Хельсинки.

Как рассказал начальник штаба ВМС Туомас Тииликайнен, корабль вошел в воды РФ к западу от острова Гогланд. Он отрицает провокацию и всякий злой умысел.

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Гогланд — остров в Финском заливе, в 180 км к западу от Санкт-Петербурга, в 120 км к юго-западу от Выборга, в 55 километрах от эстонского побережья и в 40 километрах от финской Котки.