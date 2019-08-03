Митинг на площади Ленина закончился. Полиция оценивает число участников в тысячу человек

Митинг на площади Ленина в Петербурге закончился почти без задержаний. В отделе полиции оказался только один оппозиционный активист — Дмитрий Гусев, который со сцены крикнул фамилию «Путин», сопроводив ее нецензурным словом. Ещё одного активиста, Дмитрия Скурихина, скандировавшего лозунг против президента, полицейские увели в автозак, но быстро отпустили.

По оценке регионального ГУ МВД, в публичной акции приняли участие около тысячи человек. Корреспондент «Фонтанки» насчитал около двух тысяч.

Выступления оппозиционных политиков — депутатов Максима Резника, Бориса Вишневского, Надежды Тихоновой и других — прерывались криками «Либерал – позор России»: этот лозунг скандировали сторонники партии «Великое отечество» и ее лидер Николай Стариков. Вместе с ними организаторов акции пытались перекричать участники движения «Поколение Z». Всего людей, которых оппозиция называет провокаторами, на митинге было несколько десятков. Журналисту издания они ответили, что пришли «по работе», «просто так» и «постоять». Один из сторонников Николая Старикова объяснил, что «просто не хочет либералов во власти». Полицейские оттеснили их от сцены, а некоторых вывели за пределы площади.

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Среди участников акции был комик Данила Поперечный. «Бро, я просто гражданин, выражающий своё мнение», – сказал он корреспонденту «Фонтанки».

В данный момент площадь Ленина пуста. Водоканал включил «поющие фонтаны».