СК возбудил дело о легализации преступного миллиарда. Достался он якобы «Фонду борьбы с коррупцией» Навального

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании преступных денег – порядка миллиарда рублей. Финансировали на эти деньги «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального, считает ведомство.

«По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем», – говорится в релизе Следкома, появившемся на сайте в разгар акции протеста в Москве.

Потом эти деньги через банкоматы якобы внесли на расчетные счета нескольких банков. Позже средства перевели на расчетные счета ФБК.

«Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию», – пишет СК, обещая установить «источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда».

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О том, что МВД начало доследственную проверку в отношении руководства «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), вчера сообщило издание «Проект». В материалах проверки, оказавшихся у издания, говорится, что в 2017–2018 годах через счета сотрудников ФБК в Альфа-банке прошло более 1 млрд руб., часть из которых вносили наличными. Эксперты МВД считают, что часть этих средств «могла поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеет признаки сомнительности».

По информации «Проекта», МВД проверило счета экс-главы штаба Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади, главы соцслужбы Анны Бирюковой, а также юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.