В Москве полиция задержала мужа члена «Единой России», в автозак отправились и прогуливающиеся иностранцы

Столичная полиция продолжает беспорядочные задержания на несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Москве 3 августа.

Среди задержанных оказался и супруг члена партии «Единой России». Именно так представилась ОМОНу женщина, назвавшая себя Натальей Валерьевной. Москвичка пыталась объяснить, что её мужа схватили случайно. В протесте пара не участвовала. «Я хочу взять своего мужа домой», — кричала горожанка.

Это лучшее видео пока за сегодня. Член партии Единая Россия и её муж «просто хотели перейти улицу». А дальше все на видео: pic.twitter.com/A1HrreQVBD — Michael Elgort ?? (@just_whatever) 3 августа 2019 г.

Не смогли полюбоваться столичной красотой и приехавшие иностранные туристы. Главу семьи увела полиция, за задержанным побежали жена и плачущий ребенок.

Реклама



На Пушкинской площади Росгвардия по ошибке задержала иностранного туриста с семьей – мужчину уводят, за ним бегут плачущая жена с ребёнком.



Так глубоко познать Россию вы не планировали, понимаем, извините. pic.twitter.com/YVx2zVymfh — baza (@bazabazon) 3 августа 2019 г.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, в несогласованном мероприятии приняли участие 350 оппозиционеров. За нарушения общественного порядка задержано 30 человек, пишет «Медиазона». По оценкам СМИ, задержаны 346 человек, среди них есть журналисты и школьник.