«Зенит» внес Малкома в заявку на сезон. Он может сыграть уже сегодня

Футбольный клуб «Зенит» добавил полузащитника Малкома в заявочный лист на сезон 2019/20 Российской премьер-лиги. 22-летний игрок заявлен в субботу, 3 августа, под восьмым номером.

Таким образом, Малком может дебютировать за «Зенит» уже сегодня, в матче 4 тура чемпионата РПЛ против «Краснодара». Игра пройдет на «Газпром Арене», начало в 21.30.

Ранее гендиректор «Зенита» подтвердил, что «Зенит» заплатил «Барселоне» за Малкома 40 млн евро. В то же время он опроверг, что зарплата игрока составит 6,5 млн евро. По словам Медведева, Малком будет получать на уровне лидеров петербургского клуба. Самым высокооплачиваемым игроком в «Зените» по неофициальным данным считается защитник Бранислав Иванович с окладом 4,1 млн евро.

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22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро. В сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.