«Мама знает, чем ты здесь занимаешься?» В Москве начались массовые задержания, в автозак увели школьника
Массовые задержания начались в российской столице во время несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. С Пушкинской площади увели в автозаки 30 человек.
Об этом пишет «Медиазона» 3 августа. На Кропоткинской улице задержаны три человека, среди них оказался несовершеннолетний. «Мама знает, чем ты здесь занимаешься?» — спросил у него полицейский
Прогулка омоновцев по Цветному (видел @Vindeanar) Онлайн: https://t.co/bNuH0NnRYV pic.twitter.com/yFLXnikDlY— да, сковорода (@eskovoroda) 3 августа 2019 г.
ААА! Я не ослышалась?!Росгвардия просит бережно относится к ее сотрудникам: «Среди них – ваши сыновья!» pic.twitter.com/Q05HkeMvAS— Ann (@IfSoAnn) 3 августа 2019 г.
На Пушкинской площади через мегафон просят не бить бойцов Нацгвардии, потому что большинство из них — солдаты-срочники. «Это ваши сыновья», — говорят в громкоговоритель. Ещё до начала акции, которая проходит в форме прогулки по Бульварному кольцу, полиция задержала юриста ФБК и незарегистрированного кандидата Любовь Соболь.