«Мама знает, чем ты здесь занимаешься?» В Москве начались массовые задержания, в автозак увели школьника

Массовые задержания начались в российской столице во время несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. С Пушкинской площади увели в автозаки 30 человек.

Об этом пишет «Медиазона» 3 августа. На Кропоткинской улице задержаны три человека, среди них оказался несовершеннолетний. «Мама знает, чем ты здесь занимаешься?» — спросил у него полицейский

ААА! Я не ослышалась?!Росгвардия просит бережно относится к ее сотрудникам: «Среди них – ваши сыновья!» pic.twitter.com/Q05HkeMvAS — Ann (@IfSoAnn) 3 августа 2019 г.

На Пушкинской площади через мегафон просят не бить бойцов Нацгвардии, потому что большинство из них — солдаты-срочники. «Это ваши сыновья», — говорят в громкоговоритель. Ещё до начала акции, которая проходит в форме прогулки по Бульварному кольцу, полиция задержала юриста ФБК и незарегистрированного кандидата Любовь Соболь.