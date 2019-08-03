На акции в Петербурге - около 2000 человек. Выступили Резник, Вишневский, Тихонова

На площади Ленина в Петербурге, где днем 3 августа проходит акция протеста, собралось около двух тысяч человек, по оценке корреспондента «Фонтанки».

Со сцены перед участниками выступили депутаты заксобрания Максим Резник, Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Борис Вишневский («Яблоко»). Максим Резник со сцены зачитал имена московских оппозиционных политиков, арестованных после акции протеста 27 июля — Алексея Навального, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса и других.

«Для обывателя кажется странным этот лозунг — «Петербург за Москву». Но власть и в Москве, и в Петербурге избивает тех, кто выходит на улицы», — сказал он, напомнив о задержаниях на первомайском шествии по Невскому проспекту.

По словам Резника, «наш марш в защиту Петербурга должен состояться 8 сентября — марш на избирательные участки». Борис Вишневский тоже призвал петербуржцев прийти на выборы и выразить свою позицию.

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«Я здесь, потому что я поддерживаю всех кандидатов от всех оппозиционных партий», — сказала Надежда Тихонова. Она призвала 8 сентября «разбить монополию власти на муниципальных выборах», и вслед за ней толпа начала скандировать «Наш город — нам решать!».