«Сампдория» откажется от Ригони из-за высоких финансовых запросов игрока

Переход полузащитника футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони в «Сампдорию» под угрозой срыва.

Как сообщает Calciomercato в субботу, 3 августа, проблемой стали финансовые запросы аргентинского футболиста.

Итальянская команда отказалась от требований, которые выдвинул 26-летний Ригони. Тем не менее «Сампдория» еще попробует убедить Ригони согласиться на зарплату поменьше.

Ранее итальянцы готовы были арендовать Ригони у «Зенита» за 1 млн евро с обязательством выкупа за 11 млн.

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Ригони перешёл в петербургский клуб летом 2017 года за 9 миллионов евро. Летом 2018 года «Зенит» отдал Ригони в аренду в итальянскую «Аталанту». В декабре Ригони вернулся к сине-бело-голубым, сыграв 11 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. В составе «Зенита» аргентинец стал чемпионом России. Ранее сообщалось, что окружение Ригони не хочет, чтобы аргентинец оставался в «Зените».