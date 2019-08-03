На площади Ленина есть первый задержанный. Оппозиционеры говорят о провокациях на сцене и в толпе

На акции протеста в Петербурге есть первый задержанный. Это оппозиционер, который со сцены нецензурно выразился о президенте Владимире Путине.

Также, как передает корреспондент «Фонтанки», в самом начале митинга на сцену гайд-парка поднялся лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков вместе с соратниками. «Либерал – позор России!», – начали кричать они, и были уведены полицией со сцены. Продолжилось это и в толпе. Оппозиционеры назвали это провокацией. Провокаторов ОМОН оттесняет и уводит с акции.

Напомним, акция 3 августа проходит в знак солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму жителями столицы.