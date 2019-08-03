Задержания в Москве стартовали до начала акции оппозиции. Первой с улицы увели Любовь Соболь

Задержания в Москве начались до начала несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу, которую планируют сегодня столичные оппозиционеры. Об этом пишут московские СМИ 3 августа.

Первой, кем заинтересовалась полиция, стала юрист ФБК и незарегистрированный кандидат Любовь Соболь. Активистка вышла из Центра сбора подписей на Рождественском бульваре и хотела пойти в сторону Бульварного кольца. Но была задержана.

В центре Москвы также задерживают людей и доставляют в отделы полиции, чтобы предупредить о незаконной акции. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

.«По дороге на работу на улице Малая Дмитровка его и многих других молодых людей задержали полицейские и отвезли в участок МВД по Тверскому району, где у них отсканили документы и внесли в базу. Перед тем, как отпустить человека, полицейский предупредил, чтобы тот не появлялся сегодня на тех улицах, на которых будет проходить митинг, иначе наказание для него серьёзнее, чем для тех, кто не был таким образом предупреждён», — рассказала одна из задержанных.