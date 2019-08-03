Полиция Петербурга готовится к акции оппозиции. На площади Ленина - около 500 протестующих

Петербургская полиция готовится к акции протеста днем 3 августа.

Как передает корреспондент «Фонтанки», желающих пройти в гайд-парк на площади Ленина встречают рамки, через которые не пропускают даже с напитками в пластиковых бутылках. Всех проходящих досматривают. Силовики объясняют, что эта мера нужна «из-за террористической угрозы». Одного из протестующих не пустили с плакатом, в котором фигурирует слово «воры», сообщив, что его содержание «оскорбительно для действующей власти».

К месту будущей акции стянута техника ОМОНа, а сами обладатели шлемов уже стоят наготове.

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Самих протестующих пока около пятисот человек, среди них депутат заксобрания Максим Резник и его коллега Борис Вишневский. Понаблюдать за митингом пришли депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, а также представители провластного молодежного движения «Поколение Z».

В громкоговоритель полицейские предупреждают горожан, что на площади проходит согласованная акция, и просят соблюдать общественный порядок.

Вчера прокуратура Петербурга предостерегла горожан от участия в «несогласованном публичном мероприятии». При этом площадь Ленина — это гайд-парк: проводить акции там можно без разрешения властей, если в них участвует не больше 200 человек. Активисты Красимир Врански и Павел Чупрунов заранее уведомили районную администрацию о том, что намерены собраться в гайд-парке в знак солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму жителями столицы.