ЦИК публикует видео о том, как проверяли подписные листы кандидатов в депутаты Мосгордумы

Центральная избирательная комиссия днем 3 августа опубликовала видео о проверке подписей избирателей за кандидатов в Мосгордуму.

В 14-минутном ролике - кадры с заседания ЦИК, на котором решили разъяснить общественности и СМИ, как проверяли подписные листы, сданные потенциальными кандидатами в Мосгордуму. Выступила эксперт судебной экспертизы, кандидат юридических наук, профессор Московского государственного юридического университета им. Кутафина Марина Жижина. Она заверила, что спорные подписные листы были перепроверены на два раза, и сомнений в объективности нет. «Все эксперты очень опытные, аттестованные», – заявила та, добавив, то сомневаться в их компетентности не приходится. А вот документы оппонентов – это заключения специалистов из негосударственных структур, которые «абсолютно надуманные, необоснованные».

Жижина заключила, что у нее никаких вопросов по почерковедческим экспертизам нет.

Далее выступил представитель ЦИК. Он, используя слайды, рассказал о процедуре проверки подписных листов. Указал на ошибки и искажения в листах: нашли в листах и данные уже умерших людей, и заполненные заранее листы.

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Глава Избирательной комиссии Элла Памфилова признала, что вопросы со сбором подписей есть – «есть над чем думать», и анонсировала доработку механизма в будущем. Но сам сбор подписей потенциальными кандидатами, по мнению ЦИК, «работает», и отказываться от него в России не собираются.

Напомним, многие оппозиционные кандидаты не были допущены до выборов в столичный парламент по причине забракованных подписных листов. Это стало поводом для масштабных акций протестов.