Угонщик полицейской «Приоры» толкнул инспектора ДПС. Манёвр стал уголовным делом

Дело по двум статьям Уголовного кодекса возбуждено в отношении водителя, который для спасения эвакуированного транспорта угнал полицейскую «Ладу Приору». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 3 августа.

Действия автолюбителя попали не только под ожидаемую 166 статью УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), но и под часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Накануне «Рено Логан» 45-летнего фигуранта уголовного дела эвакуировали на улице Красного Текстильщика. Мужчина решил пуститься в погоню за любимым автомобилем и в качестве средства передвижения выбрал полицейскую «Приору». За рулём служебной машины никого не было, а ключ зажигания ждал водителя. Инспектор ДПС попытался остановить захватчика, но ему дали отпор.

«У дома 76 на Синопской набережной указанный гражданин догнал эвакуатор, остановившийся на запрещающий сигнал светофора, и, забравшись на платформу, сел в свой автомобиль. Сотрудники полиции задержали указанного гражданина и доставили его в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.