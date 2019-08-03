15 ударов ножом. Петербуржец наказал жену и собирался уйти, но его остановили

Уголовное дело об убийстве возбуждено после ночной поножовщины в Калининском районе Петербурга. В результате семейного конфликта погибла супруга, а её мужа спасают медики.

Как рассказали в Следственном комитете Северной столицы, в ночь на 3 августа в квартире на Кушелевской дороге нашли тело 32-летней местной жительницы. По версии следствия, женщина поссорилась с супругом. Тот, не сдержав эмоций, нанёс ей 15 ударов ножом. Они стали смертельными.

К моменту, когда в квартиру прибыли сотрудники скорой и полиции, мужчина также был ранен. Его в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию.