Владельцев используемых в быту «шпионских» устройств вывели из-под уголовной ответственности

Президент Владимир Путин 2 августа подписал поправки в Административный и Уголовный кодексы, разъясняющие понятие «шпионских устройств». К ним больше не относятся свободно продающиеся приборы, если им преднамеренно не добавлены новые свойства, позволяющие охотиться за другими лицами.

Новая редакция статьи 138 УК РФ гласит: к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации, если им преднамеренно путем доработки или иным способом не добавлены новые свойства, позволяющие получать или накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома обладателя.

За незаконное производство, приобретение или сбыт таких средств сейчас можно сесть на срок до четырех лет.

Тему уголовных дел о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, подняли в конце 2017 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Тогда под следствием оказался житель Курганской области, который для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство для передачи акустической информации из помещения. Дело дошло до суда, однако Лебяжьевский районный суд по ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности.

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Фермер заявлял, что купил GPS-маячок для коровы, отбивающейся от стада. Путин, которому задали вопрос о ситуации с фермером, сказал, что постарается разобраться. В марте 2018 года следственные органы прекратили уголовное дело в отношении фермера, сообщив, что у мужчины не было умысла на негласное получение информации. В Генпрокуратуре заверяли, что российские прокуроры изучат все дошедшие до суда уголовные дела о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации.