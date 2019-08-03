В квартире на Космонавтов перерезали горло женщине. Последнее ее слово было оскорбительным для южан

Сибирячка погибла от ножа в Московском районе Петербурга. К смерти привело эмоционально брошенное слово.

Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, накануне вечером в квартире во втором корпусе 32-го дома по проспекту Космонавтов нашли погибшей жительницу Омска. Полицейские зафиксировали у 27-летней женщины ножевые ранения на груди и шее.

Около получи предполагаемого убийцу задержали у 138-го дома по Московскому проспекту. У 26-летнего уроженца Чечни изъяли нож. Мужчина рассказал о ссоре со своей знакомой. Во время конфликта прозвучало оскорбление, которое жители Кавказа считают очень обидным. Кавалер спокойно проглотить ругательство не смог.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», отметили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.