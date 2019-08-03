«Зенит» обязался выплатить «Барселоне» неплохой процент в случае продажи Малкома

Опубликованы новые детали трансфера полузащитника Малкома из «Барселоны» в «Зенит».

Как пишет 3 августа издание El Mundo Deportovo, каталонский клуб получит 7,5 процента от следующего перехода бразильца.

Ранее гендиректор «Зенита» подтвердил, что петербургский клуб заплатил «Барселоне» за Малкома 40 млн евро. В то же время он опроверг, что зарплата игрока составит 6,5 млн евро. По словам Александра Медведева, Малком будет получать на уровне лидеров. Самым высокооплачиваемым игроком в «Зените» считается защитник Бранислав Иванович с окладом 4,1 млн евро.

22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро. В сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.