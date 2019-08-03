«Велком, …». Дзюба «фирменно» поприветствовал Малкома в «Зените»
Петербургский «Зенит» опубликовал видео первого дня бразильского полузащитника Малкома в команде. По традиции новичка пропустили через живой тоннель. Особенно, как это обычно бывает, отличился нападающий Артем Дзюба.
«Велком, …», – сопроводил нецензурным словом свой пинок Дзюба.
Отметим, что фанаты «Зенита» также приветствовали бразильского футболиста. Кажется, они не очень рады его появлению в стане сине-бело-голубых.
«Официально: в «Зените» Дзюба, в «Зените» Филип, его никто не звал, он как-то сам прилип», – написали в официальном твиттере фанатского объединения «Ландскрона».
Справка:
Ранее гендиректор «Зенита» подтвердил, что клуб заплатил «Барселоне» за Филипе Силва де Оливейра Малкома 40 млн евро. В то же время он опроверг, что зарплата игрока составит 6,5 млн евро. По словам Александра Медведева, Малком будет получать на уровне лидеров. Самым высокооплачиваемым игроком в «Зените» считается защитник Бранислав Иванович с окладом 4,1 млн евро. 22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро. В сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.