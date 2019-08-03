«Велком, …». Дзюба «фирменно» поприветствовал Малкома в «Зените»

Петербургский «Зенит» опубликовал видео первого дня бразильского полузащитника Малкома в команде. По традиции новичка пропустили через живой тоннель. Особенно, как это обычно бывает, отличился нападающий Артем Дзюба.

«Велком, …», – сопроводил нецензурным словом свой пинок Дзюба.

Отметим, что фанаты «Зенита» также приветствовали бразильского футболиста. Кажется, они не очень рады его появлению в стане сине-бело-голубых.

«Официально: в «Зените» Дзюба, в «Зените» Филип, его никто не звал, он как-то сам прилип», – написали в официальном твиттере фанатского объединения «Ландскрона».