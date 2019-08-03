Петербург вновь в лидерах рейтинга психических расстройств в стране

Петербург второй год подряд – в лидерах по числу вновь выявленных психических расстройств у жителей. Со значительным отрывом следом идет Москва.

Итоги за 2018 год подвел Минздрав, сообщает 3 августа RT. Выяснилось, что в прошлом году у 4700 жителей Северной столицы было впервые диагностировано психическое расстройство. В Москве в руках у психиатров впервые оказалось 2800 человек. Далее идут Татарстан (2,5 тыс.), Башкортостан (2,4 тыс.) и Челябинская область (2,1 тыс.).

Меньше всего впервые выявленных случаев психических расстройств — в Ненецком автономном округе (8 пациентов), на Чукотке (44), в Магаданской области (56), Мурманской области (71) и Севастополе (88).

Всего в 2018 году на учет у психиатра впервые встали 59,1 тыс. россиян. Без учета тех, у кого расстройства психики связаны с употреблением психоактивных веществ.

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Напомним, что по итогам 2107 года город на Неве тоже был лидером с 4600 заболевших. Следом также шла Москва с куда более скромным показателем в 2651.