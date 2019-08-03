«Для тех, кто ездит в Финляндию часто, исключений не будет». Генконсульство ответило на вопросы «Фонтанки»

Петербуржцы из-за отмены с 1-го сентября упрощенного формата получения финских шенгенских виз бросились в визовый центр. «Фонтанка» же попыталась получить разъяснения у Генконсульства Финляндии о причине и последствиях решения МИД наших северных соседей.

Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

- На чем основано решение ужесточить требования для россиян?

– Новые требования вводятся для того, чтобы пакет документов для оформления визы был единым для всех стран-участников Шенгенского соглашения. Линия Финляндии в этом вопросе ранее отличалась от линии иных стран-участников Шенгенского соглашения/стран ЕС. Финляндия не стала вводить новые требования в начале сезона летних отпусков заявителей, чтобы нововведения отразились на заявителях как можно в меньшей степени. Новые требования вводятся не из-за того, что визы использовались заявителями неверно.

- Почему изменение касается даже петербуржцев? Как быть тем туристам, которые ездят на шопинг на один день?

– Подчёркиваем, что, несмотря на нововведения, дипломатические представительства Финляндии в РФ по-прежнему продолжают принимать визовые заявления в индивидуальном порядке и на основании визовой истории (заявителя). Изменения, вступающие в силу 1.09.2019 года, касаются исключительно приложений к визовому пакету документов. Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге продолжает оформление долгосрочных шенгенских виз, что, как мы надеемся, минимизирует неудобства от новых требований. Для однодневных поездок и шоп-туров достаточно приложить свой план поездки и/или билеты, либо какую-либо иную бронь. Обновлённый список документов будет опубликован на сайте Визового центра Финляндии на английском и русском языках в течение августа 2019 года.

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- Будут ли какие-то исключения для тех, кто ездит в Финляндию часто и уже имел финские визы?

– Не будут.

- Сколько виз Финляндия выдала в июле? Насколько большой рост?

– За июль 2019 года принято более 74000 визовых заявлений, +40% к показателям июля 2018 года. Январь-июль 2019 (включительно) принято документов более 407000, +19% к аналогичному периоду 2018 года

- Как, по вашим прогнозам, изменится турпоток россиян в Финляндию?

– В Санкт-Петербурге практика оформления долгосрочных виз продолжится, поэтому надеемся, что новые требования окажут минимальное воздействие на заявителей. Финляндия оформляет визы на два года всем заявителям, имеющим в прошлом поездки в Финляндию.

- Может ли бронь на гостиницу быть с опцией бесплатной отмены бронирования? (Эстония, например, требует, чтобы оплачена была гостиница сразу без возможности отмены).

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– Может. Достаточно приложить свой план поездки и/или билеты, либо какую-либо иную бронь.

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