Госдеп объявил о втором пакете санкций против России из-за «дела Скрипалей»

О введении второго пакета антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей» объявил 2 августа Государственный департамент США.

В опубликованном на сайте Госдепа документе – три пункта. Так, Вашингтон будет выступать против предоставления любой ссуды или финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд.

Коме того, американским банкам запретят участвовать в первичном рынке облигаций с номиналом в рублях, выпущенных российским суверенным банком, и предоставлять кредиты в рублях с номиналом в российских суверенных бумагах.

Кроме того, налагаются дополнительные экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утвержденного американским Министерством торговли. Они касаются только материалов, связанных с оружием массового уничтожения.

Санкции вступят в силу через 15 дней после уведомления Конгресса — ориентировочно, 19 августа. Они будут действовать как минимум 12 месяцев.