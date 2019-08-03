Именинник хотел добавить опасности огненному концерту Rammstein в Петербурге. Но ему не поверили

Шоу Rammstein на «Газпром-Арене» в Петербурге не оставили без внимания анонимные минёры. Угроза прозвучала неубедительно.

Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, накануне в службу «112» позвонил неизвестный. Мужской голос в трубке сообщил о взрывчатке, заложенной на стадионе на Крестовском острове. «01.08.2019 стадион «Газпром-Арена» был заминирован и сегодня в 20:00 во время концерта группы Rammstein произойдет взрыв, просьба эвакуировать людей», — сказал он.

Для звонка использовался сервис IP-телефонии, который указал на Люксембург. Однако сотрудники полиции установили, что номер анонимного минёра зарегистрирован на 37-летнего петербуржца. В первый день августа он отпраздновал день рождения.

В момент угрозы горожанин находился у первого дома на проспекте Науки. Приехавший на адрес наряд никого не застал, не нашли взрывателя и дома в квартире на проспекте Металлистов. Его супруга заявила, что не поддерживает связь с мужем почти два года.

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Прерывать выступление немецких рокеров из-за анонимки не стали. О том, как стадион «Зенита» на Крестовском принял первый в своей жизни концерт международного масштаба, читайте в репортаже «Фонтанки».