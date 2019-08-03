Роберт Мак планирует уйти из «Зенита» из-за Малкома

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберт Мак хочет найти себе новое место работы.

Как сообщает 3 августа YeniVatanGazetesi со ссылкой на агента игрока Юраса Венглоса, футболист недоволен своим положением в команде.

«Нам пришло предложение от "Бешикташа", но оно не единственное. Мак – ценный футболист, нам поступают предложения со всей Европы. После трансфера Малкома в "Зенит" ему будет тяжело получить свой шанс в команде. Поэтому мы хотим найти клуб, где он будет играть на первых ролях. Один из вариантов – это "Бешикташ". Примем решение в ближайшие дни», – заявил агент.

28-летний Роберт Мак из Словакии играет за «Зенит» с 2016 года, его действующий контракт рассчитан до 2020 года. Всего за клуб он провел 63 матча, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

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2 августа «Зенит» объявил о подписании 22-летнего бразильца Малкома из «Барселоны». Трансфер обошелся петербуржцам в 40 млн евро. Зарплату новичка инсайдеры оценивали в 6,5 млн евро, но, по словам гендиректора сине-бело-голубых, эта сумма завышена.