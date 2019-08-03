Петербуржцы бросились оформлять финские визы перед ужесточением правил. Спрос вырос на 30%

Количество заявлений на финский шенген резко увеличилось на фоне новостей о том, что с 1 сентября Финляндия отменяет упрощенный режим получения виз, который был доступен для жителей северо-западного региона России.

Читатели «Фонтанки» рассказали, что в визовом центре Финляндии накануне были большие очереди. Так, придя в пятницу, 2 августа, в центр около 10 утра, петербурженка обнаружила себя 250-ой в очереди.

В Генеральном консульстве Финляндии рост интереса к финскому шенгену в последние дни подтверждают. «Первого августа мы приняли порядка 2800 заявлений. Вчера [2 августа] принято чуть больше 3600», – рапортуют в дипмиссии, отметив, что за день до новостей об отмене упрощенного режима за визами обратились 2400 человек. Таким образом, после объявления о нововведениях поток желающих подать документы вырос почти на 30%.

При этом в консульстве напоминают, что рост числа заявлений на финский шенген наблюдается в последние месяцы: «Мы приняли в июле чуть больше 74000 заявлений, это +40% к июлю 2018 года».

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Напомним, что 1 августа в Хельсинки объявили, что приведут свои требования к пакету документов на визу в соответствии с тем, что запрашивают у россиян все остальные члены Шенгенского соглашения. Обновлённый список документов будет опубликован на сайте Визового центра Суоми на английском и русском языках в течение августа 2019 года.