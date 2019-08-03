В Петербурге предприимчивые супруги легализовали 10 000 мигрантов. В день они зарабатывали по 200 тысяч рублей

В Петербурге будут судить участников преступной группы, незаконно поставивших на миграционный учет около 10 тысяч иностранцев. В день злоумышленники зарабатывали на нелегалах по 200 тысяч рублей.

Как сообщает 3 августа пресс-служба полицейского главка, на скамье подсудимых окажутся 7 человек, но организаторами следствие видит супружескую пару. Их нелегальный бизнес появился в январе 2016 года, просуществовав два года. Фигуранты находили жаждавших быстрого заработка женщин, на которых регистрировали фирмы, никакой деятельности не осуществлявшие.

Зато юрлица-пустышки давали возможность ставить на учет иностранцев, как будто бы там работавших. За услуги нелегалы платили до 220 тысяч рублей, обеспечивая преступной группе такой средний ежедневный доход. За собранными деньгами был жесткий контроль, который обеспечивал местный «кассир», записывая имена и фамилии граждан, суммы полученных денег и оказанную услугу.

«Ежедневно, в конце рабочего дня «кассир» в присутствии организатора группы «снимал кассу». Часть денежных средств, получаемых в качестве преступного дохода, супруги тратили на оплату за аренду офисных помещений, на приобретение мебели и оргтехники, сим-карт с абонентскими номерами, оформленными на третьих лиц, а также на создание и приобретение организаций и печатей, а оставшуюся часть дохода распределяли между собой и соучастниками», – рассказали в ГУ МВД.

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Помимо этого, подозреваемые согласовывали с одним из медицинских центров прохождение иностранцами обследования. Мигранты получали справки, что здоровы. Также фигуранты согласовывали с некоей организацией сдачу иностранцами экзаменов для получения сертификатов, необходимых для продления патента.

По версии следствия, таким образом злоумышленники легализовали около 10 тысяч иностранных граждан.

Основатель преступной схемы ждет суда в СИЗО, его жена и 56-летняя соучастница – под домашним арестом. Остальные находятся под подпиской о невыезде. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.