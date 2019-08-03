В Ленобласти КамАЗ смял легковушку вместе с людьми. Погибли трое

Смертельная авария произошла в Бокситогорском районе Ленобласти 3 августа. Легковушка ушла под КамАЗ, «манёвр» унёс три жизни.

Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 5.30 у поворота на деревню Самойлово (трасса Вологда – Тихвин – Р21 – Кола) «Шкода» вылетела на встречную полосу и встретилась с КамАЗом. Легковушка практически полностью ушла под грузовой транспорт.

27-летний водитель «Шкоды», его пассажиры, мужчина и женщина, от полученных травм скончались на месте.