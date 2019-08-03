Две лисы развлекали ночных водителей на Мебельной

Лисы замечены в Петербурге второй раз за неделю. Если в первый день августа рыжая гостья из леса не дала приземлиться самолетам в Пулково, то в ночь на 3 августа животные лишь отвлекали водителей от руля в Приморском районе.

Видео с двумя лисицами на Мебельной улице появилось в четвертом часу ночи в группе «ДТП и ЧП » «ВКонтакте». Удивленные водитель и его пассажир снимали на мобильный красавиц, бегавших по газону вдоль проезжей части. Зрелище обитателей леса среди городских новостроек – действительно, нетипичное.

При этом появление диких животных в мегаполисе – уже второе за начало августа. Вечером первого числа лисица оказалась на влетно-посадочной полосе в Пулково. Пока рыжую выпроваживали, на второй круг ушли три самолета, сообщали петербургские СМИ.