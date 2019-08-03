Чтобы сердечко работало исправно

Трёхлетний Женя перенёс шесть сложнейших операций на сердце. Чтобы его сердечко работало исправно нужна завершающая – операция Фонтена. Но сделать её врачи смогут после того, как устранят сужение в лёгочной артерии – это станет подготовительным этапом. Однако для Жени это лечение платное, поскольку он не житель Петербурга.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Женя Драверт, 3 года.

Сложный врожденный порок сердца.

Спасет операция. Не хватает 243 126 руб.

«Женя – один из наших тройняшек. Его братья родились здоровыми, а вот у Жени сразу после рождения выявили тяжёлый порок сердца – отсутствие левого желудочка, из-за этого серьёзно нарушилось кровообращение. Чтобы спасти жизнь малышу, кардиохирурги выполнили шесть сложнейших операций на открытом сердце. Сынишка стойко переносил все испытания. Врачи говорили о его невероятном жизнелюбии, Женя всем улыбался и не капризничал.

Чтобы его сердце работало исправно, нужна заключительная операция – Фонтена. Почитав в интернете отзывы родителей детей с подобными пороками сердца, я решила обратиться к кардиохирургам Детской городской больницы (ДГБ) №1 Санкт-Петербурга, у которых накоплен успешный опыт в проведении таких операций. Там сына обследовали и согласились помочь.

Но сначала Жене нужно провести вспомогательную операцию – устранить сужение в лёгочной артерии. Это подготовительный этап перед операцией на открытом сердце. К сожалению, для жителей Московской области лечение в городской больнице Петербурга возможно только на платной основе, так как госквот для иногородних пациентов в больнице сейчас нет. Пожалуйста, помогите! Самим нам не справиться: в семье работает только муж, я ухаживаю за сыновьями». Елена Драверт, Раменский район, Московская область/

Кардиолог Детской городской больницы №1 Андрей Цытко (Санкт-Петербург):

«Жене необходима ангиохирургическая операция, которую проведут под контролем рентгена с целью расширения лёгочной артерии в месте сужения стента. В ходе операции мы также планируем закрыть непарную вену специальным окклюдером. Это подготовит сердце и сосуды ребенка к проведению операции Фонтена».

Контакты для оказания помощи:

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тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".