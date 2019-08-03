Лобовое тяжеловесов на КАД. Медики спасают жизнь водителю КамаЗА

Авария с участием крупногабаритного транспорта произошла в Пушкинском районе Петербурга вечером 2 августа. О столкновении грузовиков у съезда с КАД в Шушары в социальной сети рассказали очевидцы.

«Самосвал «Скания» развернуло, он сразу же начал моргать дальним. Легковушка объехала, КамАЗ по какой-то причине вошёл в лобовое», — написали очевидцы.

По данным отдела пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, серьёзно травмирован 43-летний водитель КамАЗа. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали.