Происшествия
Лобовое тяжеловесов на КАД. Медики спасают жизнь водителю КамаЗА
Авария с участием крупногабаритного транспорта произошла в Пушкинском районе Петербурга вечером 2 августа. О столкновении грузовиков у съезда с КАД в Шушары в социальной сети рассказали очевидцы.
«Самосвал «Скания» развернуло, он сразу же начал моргать дальним. Легковушка объехала, КамАЗ по какой-то причине вошёл в лобовое», — написали очевидцы.
По данным отдела пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, серьёзно травмирован 43-летний водитель КамАЗа. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали.