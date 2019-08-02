«Это было бы здорово для всего мира». Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем новое ядерное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с Китаем и Россией обсуждал вопрос о новом соглашении по ядерному оружию. Об этом вечером 2 августа пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, заявление Трампа прозвучало на фоне окончательного выхода США из Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД). Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашения. Трамп при этом считает, что Владимир Путин хочет заключить новое соглашение об ограничении ядерных арсеналов. Причем в договоре должен принять участие и Китай. «Это было бы здорово для всего мира», — заявил президент США.

Ранее в Пентагоне заявили, что уже начали разработку новых ракет после выхода из ДРСМД. https://www.fontanka.ru/2019/08/02/145/ Между Россией и США пока продолжает действовать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — СНВ-III. Согласно соглашению, количество ядерных боезарядов должно сократиться до 1550 единиц; количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков сократится до 700 единиц. Договор истекает в 2021 году.