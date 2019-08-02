Счетная палата выяснила, во сколько российскому бюджету обошлись лесные пожары

Ущерб от лесных пожаров за шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд рублей. Об этом 2 августа сообщается на странице Счетной палаты в Facebook.

По информации ведомства, с января по июнь в России было зафиксировано 7,6 тыс. лесных пожаров. При ущербе в 2,4 млрд рублей, государство израсходовало на охрану лесов от пожаров 6,6 млрд рублей.

По мнению аудиторов, основными причинами возгораний являются нехватка финансирования; отсутствие необходимой техники; неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах; низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами.

В возникновении более чем половины (52%) пожаров виноват человек, считают в Счетной палате. Примерно 19% возгораний начались из-за грозы. Всего за полгода площадь лесных пожаров превысила 4 млн га.

Напомним, по информации ФБУ «Авиалесохрана», на 2 августа в России было 160 лесных пожаров. Огонь прошел территорию в 122 тыс. га. В зоне задымления в Сибири находятся более 600 населенных пунктов.