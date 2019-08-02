В Петербурге водитель угнал полицейскую «Приору», чтобы догнать эвакуированный «Логан»

Эвакуированный транспорт заставил жителя Петербурга сесть за руль полицейского автомобиля. Поездка оказалась недолгой и завершилась последствиями, как для угонщика, так и для водителя угнанной машины.

Как стало известно «Фонтанке» 2 августа, 45-летний водитель около десяти утра оставил свой «Рено Логан» на улице Красного Текстильщика, проигнорировав правила парковки. Горожанин направился по делам в Единый центр документов, позже через окно заметил интерес сотрудников ГИБДД к собственному автомобилю.

Мужчина выбежал на улицу, но транспорт к этому моменту уже был погружен на эвакуатор и держал путь на штрафстоянку. Тогда водитель остановил взгляд на полицейской «Ладе Приоре», инспекторов за рулём не было. Кажется, они высматривали, что бы ещё эвакуировать.

Ключ зажигания оказался в машине. Только что потерявший свой транспорт сел за руль «Приоры» и погнал. Правда, уехать дальше расположенной по соседству Синопской набережной ему не дали. При задержании угонщик объяснил, что всего лишь хотел догнать любимый «Логан». Теперь ему грозит 166 статья Уголовного кодекса («неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»).

Оставившему ключ в машине инспектору ГИБДД предстоит трудный разговор с начальством. Недальновидный поступок может завершиться строгим выговором.