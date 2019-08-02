Фальшивая принцесса заменила ювелирные украшения на бульонные кубики. Полиция расследует похищение драгоценностей на 1,3 млн евро

Полиция Парижа возбудила уголовное дело о хищении драгоценностей на 1,3 млн евро из ювелирного магазина на улице Сент-Оноре. Об этом 2 августа пишет BFMTV со ссылкой на свои источники.

По данным издания, 31 июля в магазин пришла женщина, которая представилась женой шейха Дубая. Спутницу она назвала своей служанкой. Вместе они рассматривали драгоценности в ларце, причем продавщицу якобы постоянно отвлекали телефонными звонками.

Оплатить покупку «принцесса» пообещала позднее — ей должны были отправить ларец после получения денег. Деньги на следующий день не поступили, а когда ларец открыли, то внутри обнаружили бульонные кубики. Расследованием дела занимается отдел по борьбе с бандитизмом. Французские СМИ пишут, что похищены были ювелирные изделия с бриллиантами.