В Пентагоне заявили о разработке новых ракет после выхода из ДРСМД

После выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США сфокусируются на разработке неядерных баллистических и крылатых ракет наземного базирования. Об этом 2 августа заявил пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман.

Он уточнил, что работы по этим проектам начались еще в 2017 году, когда Россия, по мнению американцев, нарушила условия ДРСМД. Однако, по словам Хоффмана, разработки находились в крайне ранней стадии, поскольку США ранее не нарушали условий договора.

«Теперь, когда мы выходим, Минобороны будет в полной мере заниматься разработкой этих ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России», — подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Россия не будет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в регионах, если там не будет до этого размещено аналогичное американское вооружение. Официально ДРСМД перестал действовать с сегодняшнего дня.