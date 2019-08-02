Табун против железного коня. На Народного Ополчения транспорт уворачивался от лошадей

Пять лошадей встали на пути автомобиля на проспекте Народного Ополчения в Петербурге. Кадры неспокойной дорожной обстановки опубликованы в социальной сети 2 августа.

На видео заметно, что автомобилю пришлось затормозить перед бегущим на него табуном. Рядом машин не было. Лошади разбежались в разные стороны.

«Ехала в это время, поскакали на Лени Голикова галопом по тротуару, увидела, что там женщина с маленьким ребенком шла, ещё люди были, позвонила в МЧС, не знаю, поймали их или нет, но стало страшно, вдруг затопчут , особенно ребенка какого-нибудь, который с прогулки возвращается», — написали очевидцы.

Реклама



«Фонтанка» обратилась за комментарием в МЧС, однако в ведомстве оперативно ответить не смогли.

Горожане отмечают, что на проспекте Народного Ополчения лошади появляются регулярно. Неподалеку расположен конный клуб, однако по номеру, указанному в Интернете, вечером никто трубку не взял.