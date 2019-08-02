Скрипаль позвонил родственникам и рассказал, что возвращаться в Россию не собирается
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль 26 июня связывался со своими родственниками в России. Об этом 2 августа РИА «Новости» рассказала его племянница Виктория Скрипаль.
Она уточнила, что «не хотела предавать это событие огласке». Почему она все-таки решила поделиться этим с журналистами, Виктория не уточнила. Разговор, по ее словам, продолжался около пяти минут, Скрипаль рассказал, что не собирается возвращаться на родину.
«Все его звонки длятся не более 5 минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить. В этот раз он сказал, что не намерен возвращаться в Россию. Он уверен, что его отравили Петров и Боширов», – заявила Виктория Скрипаль.
При этом семья удивлена тем, что ранее Скрипаль не позвонил на день рождения своей матери.
«Конечно же, мы ждали. Бабушка была очень расстроена... Конечно, нам бы хотелось, раз уж начал звонить, то чтобы звонил регулярно», – подчеркнула племянница экс-разведчика.
Напомним, ранее сегодня стало известно о введении нового пакета санкций США из-за «дела Скрипалей».
Справка:
По версии Великобритании, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.