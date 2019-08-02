Скрипаль позвонил родственникам и рассказал, что возвращаться в Россию не собирается

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль 26 июня связывался со своими родственниками в России. Об этом 2 августа РИА «Новости» рассказала его племянница Виктория Скрипаль.

Она уточнила, что «не хотела предавать это событие огласке». Почему она все-таки решила поделиться этим с журналистами, Виктория не уточнила. Разговор, по ее словам, продолжался около пяти минут, Скрипаль рассказал, что не собирается возвращаться на родину.

«Все его звонки длятся не более 5 минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить. В этот раз он сказал, что не намерен возвращаться в Россию. Он уверен, что его отравили Петров и Боширов», – заявила Виктория Скрипаль.

При этом семья удивлена тем, что ранее Скрипаль не позвонил на день рождения своей матери.

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«Конечно же, мы ждали. Бабушка была очень расстроена... Конечно, нам бы хотелось, раз уж начал звонить, то чтобы звонил регулярно», – подчеркнула племянница экс-разведчика.

Напомним, ранее сегодня стало известно о введении нового пакета санкций США из-за «дела Скрипалей».