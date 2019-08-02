Магазинная кража превратилась в погоню. Полиция гнала по Петербургу украденный ИЖ

Отечественный автомобиль, не отличающийся высокими скоростными характеристиками, ввязался в погоню в Петербурге. Водителя толкнул на риск голод.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 2 августа, около часа дня покупатель решил не расплачиваться в магазине в посёлке Ленсоветский. Всё, что схватил с полок, утрамбовал в ИЖ 2126 и уехал.

Продукт отечественного автопрома не смог слиться с потоком транспорта, за автомобилем началась погоня сотрудников ГИБДД. Дорогу себе инспекторы расчищали включенной «люстрой».

У 42-го дома на улице Железнодорожной гонщика остановили. Водитель и пассажирка сдавались с боем, руки им пришлось заковать в наручники. 31-летнего мужчину и его 26-летнюю подругу доставили в отдел полиции. Позже выяснилось, что их автомобиль был украден.

«В отношении водителя составлены административные протоколы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.