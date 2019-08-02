Путин упростил проживание в России для всех украинцев. Теми, кто получил гражданство, уже занимается военная прокуратура Украины

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает предоставление разрешений на временное проживание в России «некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства». Соответствующий документ опубликован 2 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь граждане Украины или лица без гражданства, постоянно проживающие в соседней стране, смогут получить разрешение вне зависимости от квот, установленных правительством. Кроме того, расширяется круг лиц, которые смогут получить вид на жительство даже без разрешения на временное проживание. Речь идет об иностранных гражданах, которые родились на территории РСФСР и у которых было гражданство СССР; те 18-летние, у кого хотя бы один родитель постоянно живет в РФ; носители русского языка; незаконно депортированные из Крымской АССР; проработавшие в РФ не менее полугода по профессии, включенной в список должностей иностранцев — квалифицированных специалистов.

Напомним, ранее Путин упростил выдачу российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей Украины, а также населению непризнанных ДНР и ЛНР.

При этом тех, кто уже воспользовался предложением президента РФ, на Украине допрашивают. Об этом 2 августа в интервью «Радио НВ» заявил военный прокурор страны Анатолий Матиос. По его словам, украинские власти уже установили тех, кто получил российские паспорта.

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«У нас есть полная картина, нами сейчас — в процессе следствия — устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей — это большие цифры», — сказал Матиос.

Допросы проходили при пересечении КПП в Донбассе, уточнил прокурор. Он не рассказал, сколько всего человек было допрошено.