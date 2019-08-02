В Русфонд вернулись последние 13 млн наследников Фриске. Их собираются потратить на лечение детей

Остаток долга наследников Жанны Фриске — 13 млн 653 тыс. 214 рублей — поступил на счет Русфонда. Об этом 2 августа сообщили в благотворительной организации.

Деньги взыскали судебные приставы по решению еще 2017 года. Наследников певицы обязали вернуть средства, которые собрали на ее лечение, но не потратили по назначению. Отметим, первый платеж от родственников Фриске поступил в мае 2019 года — после реализации имущества фонду вернули почти 8 млн рублей.

Все вернувшиеся средства планируют потратить на лечение подопечных фонда — детей со злокачественными опухолями мозга. Те, кто хотел финансово помочь Фриске, а теперь намерены вернуть пожертвованную сумму, могут обратиться в фонд в течение двух недель.