«Это была "роковая неделька"». Трамп сообщил, что рэпер A$AP Rocky возвращается домой. В Швеции его обвиняют в избиении

Американского рэпера A$AP Rocky, которого в Швеции обвиняют в избиении, отпустили из-под стражи. Об этом вечером 2 августа сообщают местные СМИ из зала окружного суда Стокгольма.

При этом речи о полном оправдании пока не идет, прокурор просит для рэпера 6 месяцев заключения. Которое, видимо, может быть только заочным. Президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял, что готов поручиться за музыканта, написал в своем Twitter, что A$AP Rocky уже возвращается на родину.

«A$AP Rocky отпустили из тюрьмы, и он уже находится на пути в США из Швеции. Это была "роковая неделька" (Rocky Week), добро пожаловать домой, A$AP A$AP», – пишет Трамп.

Напомним, A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) был задержан 3 июля после концерта на стадионе в Стокгольме. Сама драка произошла 30 июня. При этом рэпер уверяет, что на него напали, а он был вынужден защищаться.