Прокуратура предостерегла петербуржцев от участия в митинге. Опасается «провокаций и массовых беспорядков»

Прокуратура Петербурга предостерегла горожан от участия в «несогласованном публичном мероприятии» 3 августа. Такое заявление 2 августа появилось на сайте ведомства.

В сообщении прокуратуры прямо не говорится, что акция солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму жителями столицы, которую активисты Красимир Врански и Павел Чупрунов планируют провести 3 августа на площади Ленина, — несогласованная. Однако в ведомстве констатировали, что в соцсетях распространяются призывы прийти на публичное мероприятие в Калининском районе, и предупредили, что участвовать в несогласованных акциях незаконно.

«Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», — резюмировали в прокуратуре.

При этом площадь Ленина — это гайд-парк: проводить акции там можно без разрешения властей, если в них участвует не больше 200 человек. Активисты заранее уведомили районную администрацию о том, что намерены собраться в гайд-парке.

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Ранее представители прокуратуры и полиции попытались вручить организаторам митинга официальные предостережения. В документах говорилось, что, по данным полиции, на митинге планируются провокации и экстремистские действия, в частности, попытки стравить протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Есть риск, что на митинг придёт больше двухсот человек, и появится угроза их безопасности, сообщили в прокуратуре. Ни Красимир Врански, ни Павел Чупрунов подписывать эти предостережения не стали.

Митинг на площади Ленина задуман петербургскими активистами как реакция на жесткий разгон несогласованной московской акции протеста 27 июля. Тогда жители столицы вышли на улицы в знак протеста против недопуска до выборов оппозиционных кандидатов. На прошлой неделе петербуржцы уже выходили на площадь Ленина. Около 3 тысяч человек митинговали против произвола на муниципальных выборах и отсутствия конкуренции на выборах губернатора.