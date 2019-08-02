Тилль Линдеманн привел вертолет к «Газпром Арене»

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн продолжает вести в своем Instagram петербургскую летопись. Он опубликовал видео, на котором за штурвалом вертолета подлетает к «Газпром Арене».

Именно на главном петербургском стадионе сегодня вечером состоится концерт немецкого коллектива. Как писала «Фонтанка», за перемещениями немецких музыкантов поклонники группы уже некоторое время следят в соцсетях. Артисты в ожидании концерта прогуливались по Северной столице и делились фото.