СК РФ обнаружил среди задержанных на несогласованном митинге в Москве 134 злостных уклониста от службы в армии

СК РФ обнаружил среди задержанных на несогласованном митинге, прошедшем 27 июля в Москве, 134 злостных уклониста от прохождения воинской службы по призыву, сообщила пресс-служба Следственного комитета России вечером 2 августа. Причём все они оказались москвичами.

В Москве по факту уклонения участниками несогласованной акции от прохождения военной службы проводятся доследс... https://t.co/5MerfTedqb — Следственный комитет (@sledcom_rf) 2. August 2019

В СК Москвы поступили материалы проверок на 16 уклонистов.

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Ведомство напомнило о том, что за уклонение от военной службы предусмотрено до двух лет лишения свободы. "Но даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает "уклонистов" от прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил РФ", – добавили в СК РФ.

27 июля днем в центре Москвы прошла несанкционированная акция. По данным ГУ МВД Москвы, на ней были задержаны 1074 человека. В ГУ МВД Москвы и затем в мэрии обратили внимание, что больше 600 задержанных оказались немосквичами.