Техасский полицейский пытался убить собаку, а застрелил её хозяйку

Полицейский североамериканского штата Техас случайно убил женщину, пытаясь застрелить спущенную с поводка собаку. Об этом пишет CBS News.

#UPDATE: The woman shot and killed by an Arlington officer has been identified as 30-year-old Victoria Margarita Brooks. https://t.co/eZt7o11gEy