Техасский полицейский пытался убить собаку, а застрелил её хозяйку

Полицейский североамериканского штата Техас случайно убил женщину, пытаясь застрелить спущенную с поводка собаку. Об этом пишет CBS News.

#UPDATE: The woman shot and killed by an Arlington officer has been identified as 30-year-old Victoria Margarita Brooks. https://t.co/eZt7o11gEy — CBSDFW (@CBSDFW) 2. August 2019

Инцидент произошел вечером 1 августа в городе Арлингтон. Полицейские приехали на место после поступившего сообщения о женщине, которая без чувств лежит на газоне. Один из правоохранителей направился к ней, и в этот момент заметил собаку, находившуюся рядом с женщиной.

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Лежащая на вопросы полицейского о самочувствии не отвечала, а собака при приближении «угрожающе и с лаем» побежала к нему. Мужчина отступил, достал пистолет и несколько раз выстрелил в животное. После этого закричала женщина — оказалось, что она получила ранение. Ее экстренно отправили в больницу, однако она скончалась.

Как выяснилось, погибшей Виктории Маргарите Брукс было 30 лет. Расследование показало, что она получила ранение именно в результате действий полицейского. О судьбе собаки данных нет.